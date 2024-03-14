Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bir panelde gençlere hitap ederek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi. Erdoğan, gençlerin derece üstüne derece yapacağına inandığını ve bu başarıların gurur kaynağı olacağını belirtti. Ayrıca, gençlerin ramazan bayramını kutlayarak, Rabbim'in bayrama ulaşmayı nasip etmesini diledi.

14.03.2024 23:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır." dedi.

Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı.

Telefonda gençlere hitap eden Erdoğan, gençlerle gurur duyduğunu, Asım'ın nesli ile iftihar ettiğini söyledi.

Gençlerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle adımla müsemma olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi talebeleri olarak sizlerden başarı üstüne başarı bekliyorum. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz."

Erdoğan, "Rabbim ramazan ayına ulaştığımız gibi Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip etsin." sözleriyle gençlerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi - Son Dakika

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