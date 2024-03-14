Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır." dedi.
Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı.
Telefonda gençlere hitap eden Erdoğan, gençlerle gurur duyduğunu, Asım'ın nesli ile iftihar ettiğini söyledi.
Gençlerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Özellikle adımla müsemma olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi talebeleri olarak sizlerden başarı üstüne başarı bekliyorum. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz."
Erdoğan, "Rabbim ramazan ayına ulaştığımız gibi Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip etsin." sözleriyle gençlerin bayramını kutladı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerine başarılar diledi - Son Dakika
Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada Uzm. Çvş. Ercan Güven'in şehit haberi üzerine seçim çalışmalarında müziği kesti. Galip Özel'in bu anlamlı tavrı takdir topladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhur İttifakı'nın hesabi değil hasbi bir ittifak olduğunu belirterek, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını vurguladı. Ayrıca yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiğini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'nin Derepazarı ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ve 30 büyükşehirde tam ittifakları olduğunu belirtti. Destici, ayrıca doğuda bazı illerde PKK'nın siyasi uzantısının kazanmasını engellemek için aday çıkarmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini ifade etti.
Bulgaristan Müslümanları Sofya Bölge Müftülüğü, Edirne Valiliği ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından desteklenen bir iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Türkiye'nin desteğinin devam ettiğini belirtti. Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazan ayının önemini vurgulayarak dostlukların ve barışın artmasını diledi. Programa Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve diğer önemli isimler de katıldı.
Türkiye ve Irak arasında başkent Bağdat'ta yapılan Güvenlik Mekanizması Görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayınlandı.
Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 20 yıllık belediyecilik tecrübesini seçim çalışmalarında da gösteriyor. Kırsal mahallelerde ulaşım sorunlarına çözüm bulan Tavlaşoğlu, yeni ulaşım hatları devreye alıyor.
Efeler Belediyesi'nin 15 Mart Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı Umurlu Halı Saha açılışı, Konya'dan gelen şehit haberi sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Başkan Atay, açılışın ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, şehit ateşi nedeniyle açılışın ileri bir tarihe alındığını belirtti. Ayrıca Başkan Atay, şehit haberini alır almaz İYİ Parti seçim otobüsünden müzik çalınmaması talimatı verdi.
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