Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulmü yaptılar. Fakat Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler. Siyonist lobinin ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz. İsrail karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahillik başvurusu yaptık" dedi. - İSTANBUL