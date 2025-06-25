Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Nicusor Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'de Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti. - LAHEY