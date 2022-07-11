Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

11.07.2022 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme... Putin ve Lukaşenko, Litvanya'ya karşı atılacak ortak adımları müzakere etti Putin ve Lukaşenko, Litvanya'ya karşı atılacak ortak adımları müzakere etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü - Son Dakika
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