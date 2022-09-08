Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir...

08.09.2022 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir; fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Rusya'ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin'i rahatsız etmektedir. Rusya'dan da tahıl sevkiyatı olsun istiyoruz. Putin'le Semarkant'ta bu konuları ele alacağız" dedi. - ZAGREB

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, 'Sayın Putin'in haklı olduğu bir... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir... - Son Dakika
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