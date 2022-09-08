Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceği sözlerine ilişkin, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. O da nedir; bu gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir; fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Rusya'ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin'i rahatsız etmektedir. Rusya'dan da tahıl sevkiyatı olsun istiyoruz. Putin'le Semarkant'ta bu konuları ele alacağız" dedi. - ZAGREB

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Enerjide fiyatlar yükseliyor.