Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan\'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin içeriğine ilişkin bir detaya yer verilmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.
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