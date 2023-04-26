Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim

26.04.2023 12:19

Son dakika! Dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca programa ara verildi. 20 dakikanın ardından yayın tekrar başlarken Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim" dedi.

"DUALARINI ESİRGEMEYEN HER BİR KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim

"BUGÜN EVDE DİNLENECEĞİM"

Bugünkü programlarına katılamayacağını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim

ÖMER ÇELİK: SAĞLIĞI GAYET İYİ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Reis çok geçmiş olsun, İnşallah daha sağlıklı dönersin,yeni doğan bebek doğdu, büyüdü, okulları bitirdi,askere gitti,geldi,neredeyse evlendi, çocuğu olacak,yani 21 sene zirvede,vallahi kıskandım. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Doktorların tavsiyesi ile bugün istirahat edeceğim - Son Dakika
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