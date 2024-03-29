Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri Sancaktepe'ye inşa ediliyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri Sancaktepe'ye inşa ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 4100 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birini Sancaktepe'ye inşa ediyoruz.

29.03.2024 16:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 4100 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birini Sancaktepe'ye inşa ediyoruz."

Kaynak: AA

Sancaktepe, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri Sancaktepe'ye inşa ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri Sancaktepe'ye inşa ediliyor - Son Dakika
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