Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri Sancaktepe'ye inşa ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 4100 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birini Sancaktepe'ye inşa ediyoruz."
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Hatay'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 25 göçmen yakalandı. Aracın bagaj kısmına saklanan 2 şahsın yakalanma anı kameraya yansıdı. Yakalanan göçmenlerin barınma ve nakillerini sağlayan 2 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa Valiliği, 2 Nisan'dan itibaren 5 gün süreyle kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik, alınan kararın İl İdaresi Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dayandığını belirtti. Yasak kapsamında tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting gibi etkinlikler yasaklanmıştır.
Konya'da AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediye başkanları, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklamasında, AK Parti yetkilileri saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ve seçim sonuçlarının Konya'ya büyük hizmetler getireceğine inandıklarını belirtti. Belediye başkanları da Konya için canla başla çalıştıklarını ve destek istediklerini ifade etti.
Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Rabia Ana Hatun Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Cemal Korkmaz, mahallelilerin yoğun teveccühü üzerine 6'ncı kez muhtarlığa aday oldu.
Balıkesir'de CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın kent meydanında yapacağı iftar programının, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, iftar programının yapılacağı alana gelerek Yücel Yılmaz'a tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Yılmaz, AK Parti adayı Nevzat Karatay'a destek isteyerek, 1 Nisan'da Ramazan bayramından önce Milli İrade Bayramını kutlamayı istediklerini belirtti. Yılmaz, konuşmasında huzur, güven ve demokrasi vurgusu yaparak, sandıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte çocuklar İsrail'e tepkilerini pankartlarla gösterdi. Katılımcılar, Gazze'nin Filistin'in insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak İsrail'in binlerce insanı katletmesine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını sürdürmek için son düzenlemeleri yaptıklarını ve süreci hızlandırmak istediklerini söyledi. Kamikava, başkent Tokyo'daki basın toplantısında, Filistinli mültecilere destek konusunda UNRWA'nın uluslararası toplumda yaygın kabul gören vazgeçilmez role sahip olduğunu vurguladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye çeşitli programlara katılmak için geldi. Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yeni Çarşı'da esnafla sohbet etti ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi. Elitaş'a AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Allah'ın izniyle Trabzon'da, Arsin'de 18 ilçenin büyükşehirle birlikte seçimi alacaklarını ve en yüksek oy ile almak istediklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ayrı bir değer verdiğini ve Trabzon'a daha fazla hizmet edeceklerini söyledi.
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