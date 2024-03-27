Erdoğan: Tapulu mülk olarak gördükleri seçmenlerin iradesini sağa sola peşkeş çektiler

Meral Danış Beştaş Arnavutköy'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Arnavutköy'de seçim çalışmalarına devam etti. Beştaş, partililerle buluşarak vaatlerin halkın sorunlarıyla örtüşmediğini belirtti ve yerel seçimlerin başarı düzeyini yükseltmek için bir fırsat olduğunu vurguladı. Arnavutköy'de seçimin kazanılması için hiçbir sebep olmadığını söyleyen Beştaş, yönetimde kadınların bulunmasının parti felsefesi olduğunu ifade etti.