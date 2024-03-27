Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tapulu mülk olarak gördükleri seçmenlerin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı durumu bu seçimde de sürdürüyorlar. 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." - BATMAN
Son Dakika › Politika › Erdoğan: Tapulu mülk olarak gördükleri seçmenlerin iradesini sağa sola peşkeş çektiler - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde Batman'ın kalkınması için yapılan yatırımları anlattı. Şimşek, tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışanların sayısının arttığını belirtti ve Batman'ın geleceği için AK Parti'ye destek çağrısı yaptı.
İstanbul Fatih'te bir kadının darbedilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayımlandığı belirtildi. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan işlem yapıldığı ve 11 suç kaydının olduğu anlaşıldı. Olayın yaşandığı iş yerinin faaliyetine son verildi ve tahliye süreci başlatıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Arnavutköy'de seçim çalışmalarına devam etti. Beştaş, partililerle buluşarak vaatlerin halkın sorunlarıyla örtüşmediğini belirtti ve yerel seçimlerin başarı düzeyini yükseltmek için bir fırsat olduğunu vurguladı. Arnavutköy'de seçimin kazanılması için hiçbir sebep olmadığını söyleyen Beştaş, yönetimde kadınların bulunmasının parti felsefesi olduğunu ifade etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kars Belediyesi'nin borcuyla büyükşehir belediyeleriyle yarıştığını belirtti. Bakırhan, ayrıca AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirerek, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve seçimlerde DEM Parti'ye destek çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini ve 6'lı masa olarak adlandırılan ittifakın dağıldığını belirtti. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik operasyonlardan, enflasyonla mücadeleye kadar birçok konuya değindi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'taki halk buluşmasında yaptığı konuşmada, emeklilerin her ay 5,5 çeyrek altın kaybettiğini ve bunun hesabını seçim sandığında soracaklarını belirtti. Özel, ayrıca gençlere umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulundu ve CHP'nin herkese ait olduğunu vurguladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gümüşhane'de seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her türlü sorunu aşabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Babacan, belediyeciliğin düzgün ve etik kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayarak, DEVA Partisi'nin belediyecilik anlayışını ve eylem planlarını açıkladı.
Cumhur İttifakı-AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, adaylığının ilan edilmesinden bu yana vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Tombaş, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük zafer kazanacağı öngörülüyor. Tombaş, her ziyarette coşkuyla karşılanıyor ve Sultanbeyli'yi daha mutlu insanların şehri yapmak için çalışma azmiyle sahada olduğunu belirtiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?