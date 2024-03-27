Erdoğan: Tapulu mülk olarak gördükleri seçmenlerin iradesini sağa sola peşkeş çektiler - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Tapulu mülk olarak gördükleri seçmenlerin iradesini sağa sola peşkeş çektiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, tapulu mülk olarak gördükleri seçmenlerin iradesinin sağa sola peşkeş çekildiğini belirterek, bu durumun 31 Mart seçimlerinde de devam ettiğini ifade etti. Erdoğan, 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

27.03.2024 16:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tapulu mülk olarak gördükleri seçmenlerin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı durumu bu seçimde de sürdürüyorlar. 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." - BATMAN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Tapulu mülk olarak gördükleri seçmenlerin iradesini sağa sola peşkeş çektiler - Son Dakika

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