Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kazanırsa bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkon konuşması yapacak

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için yeniden sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimde en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı olacak.

ERDOĞAN GELENEĞİ DEĞİŞTİRİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü seçimlerde zafere ulaşması durumunda bir geleneği değiştirecek. Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Erdoğan, eğer bu seçimi de kazanırsa bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek.

BASIN MENSUPLARI İÇİN YER HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.