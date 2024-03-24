Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tankçı Er Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akıncı'nın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul son 5 senedir 1989 – 1994 dönemine dönmeye başladı.
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Karadeniz, bakkal esnafının genel durumu hakkında bilgi aldı ve şehir esnafını her zaman öncelikli gördüklerini belirtti. Başkan Akdardağan ise birliktelikle önemli çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade ederek Vali Karadeniz'e teşekkür etti. Ziyarette Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan da yer aldı.
Palandöken Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen "Ramazan Sevinci Çocuk Şenliği" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor.
CHP zulmünden kurtulmak için 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden sahiplerine kavuşturmak gerektiğini belirten bir konuşma yapan bir siyasetçi, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yaparak, İstanbul'un yeni bir döneme gireceğini söyledi. Ayrıca, mevcut belediye başkanının göreve başlamasından sonra İstanbul'un hala sorunlarla boğuştuğunu ve akılsız belediyecilik yapıldığını iddia etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u Muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un 5 senelik fetret devrine son vererek şehrimizde hizmet devrini tekrar başlatacağız."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.