Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko\'yu Karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Sonko'nun yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri gerçekleştirdi. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Ardından Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ile Sonko, ikili görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve anlaşmaların imza törenini yapacak. Törenin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Erdoğan, Sonko onuruna resmi akşam yemeği verecek.