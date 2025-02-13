Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katıldı. - İSLAMABAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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