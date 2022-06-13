Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik.

13.06.2022 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye'nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. HDP'lilerin de aralarında bulunduğu grubun dün Kadıköy'de attığı sloganlar kalleşlik, kanı bozukluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. - Son Dakika

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