Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! AK Parti\'de köklü bir değişim yaşanacak

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, sandıktan çıkan mesajı aldıklarını belirterek değişim için önümüzdeki günlerde neşteri vuracaklarını ifade etti.

"GEREKLİ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 35,57 oy alarak kuruluşundan bu yana ilk kez 2'nci parti konumuna geriledi. Seçim yenilgisinin nedenleri AK Parti MYK toplantısında görüşülürken, istişareler de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, AK Parti içerisinde değişim rüzgarı eseceğine yönelik dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Milletimiz bizden kapsamlı, bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. AK Parti olarak bunun çok iyi farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz. Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.

"ZAFİYETLERİ SÜRATLE GİDERMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet toplamış bir şekilde yollarına devam edeceklerini ve ilkelerine daha sıkı sarılacaklarının altını çizerek, "Bizim lügatımızda böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz." şeklinde konuştu.