Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, sandıktan çıkan mesajı aldıklarını belirterek değişim için önümüzdeki günlerde neşteri vuracaklarını ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 35,57 oy alarak kuruluşundan bu yana ilk kez 2'nci parti konumuna geriledi. Seçim yenilgisinin nedenleri AK Parti MYK toplantısında görüşülürken, istişareler de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, AK Parti içerisinde değişim rüzgarı eseceğine yönelik dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Milletimiz bizden kapsamlı, bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. AK Parti olarak bunun çok iyi farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz. Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuvvet toplamış bir şekilde yollarına devam edeceklerini ve ilkelerine daha sıkı sarılacaklarının altını çizerek, "Bizim lügatımızda böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! AK Parti'de köklü bir değişim yaşanacak - Son Dakika
6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kendi kararlarımızı vereceğiz ve İsrail kendisini savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi. Cameron ve Baerbock ise gerilimin tırmanmaması ve herkesin ölçülü ve sorumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan muhtarlar için Akhisar Ziraat Odasında mazbata töreni düzenlendi. Törene, 109 mahallede görev yapacak muhtarlar katıldı. Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemin tüm muhtarlar için hayırlı olmasını dileyerek, muhtarlara başarılar diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atama bekleyen öğretmenlere destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir miktar' öğretmen atama sözlerine tepki gösterdi. Özel, mülakatsız 68 bin öğretmen ataması beklentisini hatırlatarak öğretmenlerin haklarını savunacağını belirtti.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı. Çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve eğitimlerini güvenli ortamda sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının uygunlukları kontrol edildi ve çocuklara hediyeler dağıtıldı. Benzer denetim ve ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.
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