Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü tebrik etti. - ANKARA
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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 2024 yılının ilk 2 ayını kapsayan 'Gümüşhane'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, güvenlik istatistikleri ve mahalli idareler seçimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanya seçim ofisini ziyaret ederek miting düzenledi. Tütüncü, Alanya'yı altın çağına taşıyacak projelerini anlattı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan 115 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar adli makamlara sevk edildi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'te faaliyet gösteren inşaat mühendisleri, inşaat müteahhitleri, elektrik mühendisleri, mimarlar ve makine mühendisleri odası üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı. Toplantıda, Şehitkamil Belediyesi'nin kaliteli hizmetleri ve yapılan çalışmalar takdir edildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, 77 yaşındaki Metin Çimen tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'in cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Burdur'da seçim çalışması yapan Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu Mehmet Taha Ersan, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'de yoğun bir gündemle haftaya başladı. Kasapoğlu, Gaziemir ve Tire'de yapılan toplantılarda gençlik ve spor projelerini anlattı. Ayrıca Selçuk'ta Seçim koordinasyon merkezi açılışı ve Belediye Başkan adayı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'nın proje lansmanına katıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle çökertilen hücrede, FETÖ üyeleri ve aktif memurların bulunduğu ortaya çıktı. Hücrenin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmiyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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