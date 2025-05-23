Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf LGBT belasını eleştirdiği için sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler, bilim insanları linç edilmekte, adeta yaşayan birer ölüye çevrilmektedir." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sırf LGBT belasını eleştirdiği için sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler, bilim insanları linç edilmekte, adeta yaşayan... - Son Dakika
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