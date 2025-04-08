Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih boyunca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır" -"Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir.

08.04.2025 16:25  Güncelleme: 16:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih boyunca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır"

-"Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız"

-"Beytülmala uzatılan o kirli elleri kırmak, Türk milleti adına yargının boynunun borcudur"

-" İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir. Biz de anayasanın bize verdiği yetki ve sorumlulukları harfiyen yerine getireceğiz"

-"Yardım istedikleri batıdan destek göremediklerini kendileri de kabul etti. Medet umdukları tüm odaklar onları yüz üstü bıraktı"

-"CHP liderleri "Dayan yorgo ile yetiş yorgo" ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin mazisine yakışmayan küçültücü bir tutumdur"

-"Çünkü CHP başkanı ülkesini yabancılara şikayet ederek CHP seçmeninin başını da yere eğdirdi. Biz rakibimiz de olsa hiçbir parti başkanının böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz"

-"Milletine karşı kibirli, batı karşısında aciz olan böyle bir şahıs CHP'nin başında olduğu sürece biz başarılarımıza yenilerini ekleriz. CHP'nin ve genel başkanının bu savrulmalarından partimiz olarak rahatsız değiliz ama bizim üzüntümüz demokrasimiz içindir"

-"Son 3 haftada şahit olduklarımız 1940'ların CHP'si neyse şimdiki CHP'nin aynı olduğunu bize hatırlattı. CHP'nin faşist zihniyetinde hiçbir değişikliğin olmadığını gördük. Bunlar hiç değişmedi, milli iradenin egemenliğini içlerine sindiremedi. Hiçbir zaman serbest seçimleri, demokrasiyi kabullenemedi, Bunlar hep oyun oynadı, takiye yaptı"

-"Uyguladıkları faşizme bakın, ellerine biraz daha güç geçince neler yapacaklarını artık siz tahayyül edin. Tek parti döneminde büyüklerimizin nasıl bir zihniyetle mücadele ettiklerini 3 haftada bize tekrar hatırlattılar. Rabbim milletimizi bunların insafına bırakmasın"

-"Ortalığı velveleye verenler yine kaybedecek, yine bunlar avuçlarını yalayacaktır"

-"Darbe ve cunta dönemleri hariç milletimiz bunlara iktidar yüzü göstermedi. Bunlara itimat etmedi, yalanlarına iki yüzlü tavırlarına asla kanmadı. İki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her zaman galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir"

-"Nice badirelerle karşılaştık, nice zorluklarla karşılaştık nice kumpaslara uğradık ama 23 yıl boyunca bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da yaşatmayacağız"

-"Sokak hayvanları konusunda belediye başkanlarımızdan sokaklarımızı güvenli hale getirmelerini beklediğimi hatırlatmak istiyorum"

- "Tarım ve ilgili bakanlıklarımıza gerekli talimatı verdik. Kanun uygulanıp uygulanmadığını denetleyip gerekli cezayı müeyyidelerde bulunacaklardır"

-"Direnç gösteren muhalefet milletin feryadına kulak verip kanunu tıpış tıpış uygulayacaktır. Milletle inatlaşmanın sonu yine hüsran olacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih... - Son Dakika

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