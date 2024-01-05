 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
05.01.2024 - 19:34,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Somali, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:46:39. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement