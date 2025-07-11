Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi / Haber eklendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
Haber: Mikail KARAMAN/ANKARA,
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