Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak - Son Dakika
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Politika

Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak

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Seçimin ardından geçen salı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında oy kaybının nedenlerini araştırması için oluşturulan çalışma kurullarının neleri masaya yatıracağı belirlendi.

06.04.2024 08:44  Güncelleme: 08:58
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31 Mart yerel seçimlerinden istediği sonucu alamayan AK Parti'de bunun nedenleri araştırılmaya başlandı. Bununla ilgili bir kurul oluşturulması talimatını veren Erdoğan, kısa sürede bir rapor hazırlanıp kendisine sunulmasını istedi.

SON 10 GÜNLÜK SÜRENİN ANALİZİ

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; MYK'da parti kurmaylarınca seçmenin davranışını son 10 gün belirlediği, parti oyunun en çok bu süreçte eridiği değerlendirilmişti. Tespitler doğrultusunda, çalışma gruplarından bir ekip özellikle bu süreci inceleyecek ve son 10 günde seçmen davranışını neyin etkilediğinin analizini yapacak.

40 SORULUK BİR ANKET YAPILACAK

AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor. Buna göre büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk açık uçlu anket yapacak. Vatandaşa, 'Ne beklentiniz var?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Erdoğan'a sunulacak.

BALKON KONUŞMASINDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı balkon konuşmasında "Özeleştiri" vurgusu yaparak seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendireceklerinin mesajını vermişti. Erdoğan açıklamasında "Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız" demişti.

Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ankara null: PAHALİLİK DAHA NE OLSUN 45 0 Yanıtla
  • alos : 10 gün değişe 10 yıldır emeklinin iliğine nasıl biçildiğini araştırın. 28 0 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK: araştıracak bişey yok EMEKLİLER olarak gerekeni yaptık hayırlı olsun 24 1 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak: pahalilik ve emeklinin tepkisi bu 20 0 Yanıtla
  • Selahattin Erdem: Tabiki kademeli emeklilik bekliyoruz yaşıtlarımızın çoğu emekli oldu 0 0 Yanıtla
  • Fatma Köse: Kamu mutfak çalışanları kadro bekliyoruz. Etiler huzurevi. İzzetbaysal huzurevi mutfak çalışanları. 0 0 Yanıtla

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