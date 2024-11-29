Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 22 yılda istikrar ve güven zemininde umutların nasıl büyüdüğüne, engellerin nasıl aşıldığına Türkiye'nin nasıl köklü bir değişim yaşadığına şahitlik ettik." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 22 yılda istikrar ve güven zemininde umutların nasıl büyüdüğüne, engellerin nasıl aşıldığına Türkiye'nin nasıl köklü bir... - Son Dakika
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