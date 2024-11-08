Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'nın Türkiye ile iş birliği konusundaki gayretleri de bunun göstergesi. Biz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda tam üyelik hedefimize bağlıyız ve bununla ilgili adımlarımızı attık, atıyoruz." - ANKARA