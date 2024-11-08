Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde Avrupa'nın Türkiye ile iş birliği konusundaki gayretleri de bunun göstergesi. Biz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda tam üyelik hedefimize bağlıyız ve bununla ilgili adımlarımızı attık, atıyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde Avrupa'nın Türkiye ile iş birliği konusundaki gayretleri de bunun göstergesi. Biz Avrupa Birliği'ne üyelik... - Son Dakika
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