Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynakları kirletildiğinde, canlılar nefes alamaz hale geldiğinde, yeryüzü insan için artık yaşanmaz hale geldiğinde, teknolojik ilerlemenin hiçbir işe yaramayacağını herkes idrak edecek." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Su kaynakları kirletildiğinde, canlılar nefes alamaz hale geldiğinde, yeryüzü insan için artık yaşanmaz hale geldiğinde, teknolojik ilerlemenin hiçbir işe yaramayacağını herkes idrak edecek.' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.