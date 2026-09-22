Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan’da ateşkes ve kalıcı barışa yönelik çabaları ve Somali’de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çabaları tam olarak destekliyoruz" dedi. - Son Dakika
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
22.09.2026 21:07:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan’da ateşkes ve kalıcı barışa yönelik çabaları ve Somali’de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çabaları tam olarak destekliyoruz" dedi. - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan’da ateşkes ve kalıcı barışa yönelik çabaları ve Somali’de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çabaları tam olarak destekliyoruz" dedi. - Son Dakika