Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Suriye Devrim lideri Ahmed Eş Şara ile yakın diyalog halindeyiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.