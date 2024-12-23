Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Suriye Devrim lideri Ahmed Eş Şara ile yakın diyalog halindeyiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de Yeni Bir Dönem Başladı' - Son Dakika
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