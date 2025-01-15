Suriye\'nin Toprak Bütünlüğü İçin Adımlar Ele Alındı

Politika

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI İÇİN ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifade etti. Bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.