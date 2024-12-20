Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'ye yönelik Esad rejimi nedeniyle konulan ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması, ülkenin yeniden toparlanması için fayda sağlar. Suriye'nin yeniden uluslararası topluma entegre edilmesi bir başka konu." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'ye yönelik Esad rejimi nedeniyle konulan ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması, ülkenin yeniden toparlanması için... - Son Dakika
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