Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Yüzlerce yıllık kardeşlik bağlarımızın ve 911 kilometrelik sınırımızın olduğu komşu bir ülkeye biz, Batılıların baktığı zaviyeden bakamayız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye) Yüzlerce yıllık kardeşlik bağlarımızın ve 911 kilometrelik sınırımızın olduğu komşu bir ülkeye biz, Batılıların... - Son Dakika
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