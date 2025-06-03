Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş\'u kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı'na yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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