Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'nda, Genel Kurul'a hitap eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasını takip etti.

Tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e girişinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki yerini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın hitabını takip etti.