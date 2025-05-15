Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor"

"Terörsüz Türkiye çabalarımızın menziline kazasız belasız ulaşmasında, sizlerin desteği ve katkısı kritik öneme sahip"

"Türkiye 41 yıl boyunca bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında terörle mücadelede 10 binden fazla güvenlik görevlimizi maalesef şehit verdik"

"Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir kudretli bir devlettir devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir"

"Kimsenin kaygısı endişesi korkusu olmasın biz Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde açıklamalarda bulundu.