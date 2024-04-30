Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ tarafından yapılan konut sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ tarafından yapılan konut sayısı 1 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD – DSİ sel ve taşkın risk azaltma protokol töreninde yaptığı konuşmada, TOKİ tarafından yapılan konut sayısının 1 milyonu aştığını belirtti. Erdoğan, ayrıca afetlere hazırlık konusunda siyaset üstü bir yaklaşım benimsediklerini ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

30.04.2024 00:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2013'ten bu yana TOKİ tarafından yapılan konut 1 milyon 351 bini aşıyor. TOKİ binalarımız 6 şubattan alnının akıyla çıktı. Yıkılan binaların yüzde 90'dan fazlası 99 öncesi yapılanlardı"

-"Daha önce afet yönetimi farklı kurumlardaydı. Bu da ciddi koordinasyon sorunu olarak ortaya çıkıyordu"

-"2009'da AFAD'ı kurduk. Devletimizin ilgili tüm kurumlarını afet öncesi ve sonrası süreçlere dahil ederek iş birliğini güçlendirdik"

-"Dere yatağına inşa edilen binanın yüzde 100 güvenli olduğunu kimse söyleyemez. Bakımı zamanında yapılamayan dereler ciddi risk taşıyor demektir. Bedel ödemek kaçınılmaz hale geliyor"

-"Bugüne kadar DSİ'nin inşa ettiği tesisle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. Toplam 1500 adet sel, su baskını ve taşkın meydana geldi. Bu afetlerde 113 insanımızı kaybettik. Sadece taşkınlardan dolayı oluşan fatura 4 milyar doları bulmakta"

-"Yuvalarımızda gönül rahatlığı ile oturmak istiyorsak hem tabiata saygılı olmak hem de gereken tedbirleri almalıyız"

-"Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yerlerde ikamet eden ülkemiz için deprem çalışmaları tercihten öte zorunluluk"

-"Bilim insanları uyarırken Tokat ilimiz sarsılmışken, İstanbul için beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini önemsiz hale getirme lüksü yoktur"

-"Afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstüdür. Bizim amacımız vatandaşımızı yaşatmaktır. Siyasi rekabetten, para hırsından dolayı daha fazla acı çekmek istemiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD – DSİ sel ve taşkın risk azaltma protokol töreninde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Çevre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ tarafından yapılan konut sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika

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