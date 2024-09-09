Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın gücüne güç katan her adımın arkasında olduklarını belirtti. Erdoğan, milletin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemine vurgu yaparak, bu kurumun her zaman destekleneceğini ifade etti. Bu açıklama, TSK'nın güçlendirilmesi ve milli savunmanın önemi açısından önem taşıyor.
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9.09.2024 22:57:31. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan TSK'ya Destek Mesajı - Son Dakika
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