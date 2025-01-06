Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. - Son Dakika
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