Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bu gençlik Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Biz de eserlerimizle, projelerimizle gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Bu... - Son Dakika
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