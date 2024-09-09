Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında kredi notu üç uluslararası kuruluş tarafından artırılan tek ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Bu durum, ekonomi yönetimi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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10.09.2024 00:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Türkiye'nin kredi notu 2024'te arttı - Son Dakika
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