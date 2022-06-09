Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.

09.06.2022 21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz." - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması,... Erdoğan'ın 'adalar' çıkışı Yunanistan'da nasıl yankı buldu? Erdoğan'ın 'adalar' çıkışı Yunanistan'da nasıl yankı buldu?
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. - Son Dakika
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