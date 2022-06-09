Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Doğu Akdeniz 'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan 'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz." - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması,...

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. - Son Dakika

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