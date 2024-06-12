Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotunu kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yörünge Altı Araştırma Görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'i kabul etti.

Türkiye- İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, Yörünge Altı Araştırma Görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesini kabul etti. - ANKARA