Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ve yüce gönüllü Türk Milleti'nin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine, üç beş vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine göz yummayız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin ve yüce gönüllü Türk Milleti'nin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine, üç beş vicdan yoksunu... - Son Dakika
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