Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayi alanında destan yazıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayi alanında destan yazıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayi alanında destan yazıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor.

25.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor"

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayi alanında destan yazıyor - Son Dakika
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