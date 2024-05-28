Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi 82 anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görev"
-"Yasal ve anayasal güvenceye sahip olmak gevşeme nedeni değil daha fazla hassasiyet gerektirir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz"
-"Devlet erklerimizin tamamı millete efendilik için değil hizmetkarlık yapmak için vardır"
-"Kamu hizmetlerinin kalitesini yükselttik. Hantal devlet yapısından çevik devlete geçilmesi için gayret gösterdik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz için tehdit kaynağı gördük"
-"Vatandaşa tepeden bakanlara, insanımıza hizmet yerine eziyet edenlere hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik"
-"Son günlerde vatandaşın şikayetlerinin çoğaldığını görüyoruz. Bazı sorunlarla karşılaşılması gayet tabidir. Ama bunlar işi ertelemenin mazereti olamaz"
-"Halktan, sorunlardan kopuk eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin veremeyiz. Bu tür yollara tenezzül edenlerin gözünün yaşına bakmayız. Bu anlayış ile kendimizi sürekli hesaba çekiyor, sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için çalışıyoruz"
-"Sorunları çözmek, daha kaliteli kamu hizmeti için kurumların karar verme mekanizmaları pek çok alanda atılabilecek adımların hazırlığı içindeyiz"
- "Türkiye Yüzyılı parlak bir gelecek inşasını hedefliyor. Bu vizyon güçlü ve hesap verebilir siyasal sistem, güçlü ekonomik yapı anlamına geliyor"
-"Çeşitli anayasa değişiklikleri ile kritik adımlar attık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi millet ile devlet arasındaki bağı tahkim etti"
-"Siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven tesis edildi"
-"Yıllarca belirsizlik nedeniyle ekonomide, güvenlikte bedel ödeyen ülkemiz bu açıdan bunun tarihi kazanım olduğunu gördü. Elbette sistemin işleyişinde pürüzler olabilir. Bunları gidermek siyaset kurumu uhdesindedir"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.
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