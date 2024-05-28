Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi 82 anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görev"

-"Yasal ve anayasal güvenceye sahip olmak gevşeme nedeni değil daha fazla hassasiyet gerektirir. Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz"

-"Devlet erklerimizin tamamı millete efendilik için değil hizmetkarlık yapmak için vardır"

-"Kamu hizmetlerinin kalitesini yükselttik. Hantal devlet yapısından çevik devlete geçilmesi için gayret gösterdik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz için tehdit kaynağı gördük"

-"Vatandaşa tepeden bakanlara, insanımıza hizmet yerine eziyet edenlere hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik"

-"Son günlerde vatandaşın şikayetlerinin çoğaldığını görüyoruz. Bazı sorunlarla karşılaşılması gayet tabidir. Ama bunlar işi ertelemenin mazereti olamaz"

-"Halktan, sorunlardan kopuk eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin veremeyiz. Bu tür yollara tenezzül edenlerin gözünün yaşına bakmayız. Bu anlayış ile kendimizi sürekli hesaba çekiyor, sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için çalışıyoruz"

-"Sorunları çözmek, daha kaliteli kamu hizmeti için kurumların karar verme mekanizmaları pek çok alanda atılabilecek adımların hazırlığı içindeyiz"

- "Türkiye Yüzyılı parlak bir gelecek inşasını hedefliyor. Bu vizyon güçlü ve hesap verebilir siyasal sistem, güçlü ekonomik yapı anlamına geliyor"

-"Çeşitli anayasa değişiklikleri ile kritik adımlar attık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi millet ile devlet arasındaki bağı tahkim etti"

-"Siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven tesis edildi"

-"Yıllarca belirsizlik nedeniyle ekonomide, güvenlikte bedel ödeyen ülkemiz bu açıdan bunun tarihi kazanım olduğunu gördü. Elbette sistemin işleyişinde pürüzler olabilir. Bunları gidermek siyaset kurumu uhdesindedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.