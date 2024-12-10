Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi bugünkü seviyesine nasıl AK Parti olarak biz getirdiysek, inşallah mevcut sorunların çözümünü de biz sağlayacak, ülkemizi mutlaka hedeflerine ulaştıracağız." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi bugünkü seviyesine nasıl AK Parti olarak biz getirdiysek, inşallah mevcut sorunların çözümünü de biz sağlayacak,... - Son Dakika
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