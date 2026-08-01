Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız' dedi. - Son Dakika