Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız' dedi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda, ilkelerimizi benimseyen herkesle partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan şeref duyarız" dedi. - Son Dakika
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