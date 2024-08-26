Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nda Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde ilerleyeceğiz

Politika

Herkes Sacha Boey\'in bu asistini konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz. Malazgirt ruhunu yaşatacak nesillere şerefle teslim edeceğiz."

"Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız."

MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.