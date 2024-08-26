Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nda Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde ilerleyeceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nda Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde ilerleyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yürüyüşünün Türkiye Yüzyılı'nda, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde olduğunu belirtti. Erdoğan, birlik olmanın zorlukların üstesinden gelmek için önemli olduğunu vurgulayarak, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden milletin birlik içinde olması gerektiğini ifade etti.

26.08.2024 12:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz. Malazgirt ruhunu yaşatacak nesillere şerefle teslim edeceğiz."

"Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız."

MUŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nda Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde ilerleyeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nda Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde ilerleyeceğiz - Son Dakika
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