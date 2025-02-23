Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye Yüzyılı'nı inşaa etmek için canla başla koşturacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde eşi Emine Erdoğan ile birlikte oy kullandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde eşi Emine Erdoğan ile birlikte oy kullandı. Oy kullandıktan sonra partililerle birlikte fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla başla koşturacağız" dedi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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