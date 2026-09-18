Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa’da 2. sıraya yerleşti" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. sıraya yerleşti" dedi.
Kaynak: İHA