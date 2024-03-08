Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, projeleri hakkında yalan söylediğini belirtti. Kurum, İstanbul'da yapılacak konutlar, metro projeleri ve trafik çözümleri hakkında vaatlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak." ifadelerini kullandı.
Düzce'de yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edilecek ve 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, üniversite rektörü, bölge müdürü, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, AK Parti başkanı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin hedefe odaklandığını ve Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşmak için gösterilen gayretin önemli olduğunu belirtti. Elitaş, AK Parti'nin millet ile devlet arasındaki problemleri çözen ve insanların fikirlerini özgürce beyan edebildiği bir siyasi hareket olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı eleştiren Elitaş, emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik çalışmaların bütçe imkanları elverdiği sürece yapılacağını ifade etti.
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