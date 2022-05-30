Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

30.05.2022 22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski arasında gerçekleşen görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler'in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da evsahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve BM'nin iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve BM'nin iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika


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