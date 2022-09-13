Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

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